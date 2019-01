Von Patrick Costello

PARIS (Dow Jones)--ANA Aeroportos de Portugal, eine Tochter des französischen Baukonzerns Vinci, wird den Ausbau von Flughafenkapazitäten in der Region um Lissabon finanzieren. Das vereinbarte ANA, die zehn Flughäfen in Portugal betreibt, mit der portugiesischen Regierung, wie die Vinci SA mitteilte.

Im Zuge der Vereinbarung werde ANA bis 2028 insgesamt 1,5 Milliarden Euro investieren. Davon sollen 650 Millionen Euro für den Ausbau des Lissabonner Flughafens Humberto Delgado bereitgestellt werden. ANA werde zudem 500 Millionen in die Eröffnung eines neuen Zivilflughafens in Montijo investieren. Weitere 156 Millionen seien für eine Entschädigung der Luftwaffe des Landes sowie Bauarbeiten an den Zufahrtsstraßen für Humberto Delgado und Montijo vorgesehen.

Wie von der portugiesischen Regierung ursprünglich dargelegt, wird dieses Großprojekt vollständig vom Privatsektor finanziert.

January 08, 2019 13:30 ET (18:30 GMT)

