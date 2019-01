Die Coty-Aktie hat am Dienstag im europäischen Handel weiter zugelegt und ging mit einem Plus von rund 3 % aus dem Handel. Zwischenzeitlich ging es sogar um 7 % nach oben. Nach der Übernahme von mehreren Marken von Procter & Gamble vor ein paar Jahren kam das Unternehmen bei deren Integration nicht wirklich voran. Der damals gezahlte Übernahmepreis spiegelt sich zudem nicht in der aktuellen Marktkapitalisierung wider.

