Bis in den Oktober hinein setzte die Aktie von Archer Daniels Midland ihren langfristigen Aufwärtstrend fort und stieg auf ein Hoch bei 52,06 US-Dollar an. Dort setzten Gewinnmitnahmen ein und die Aktie schwenkte in einen Abwärtstrend ein, der den Kurs bis zum 26. Dezember auf ein Tief von 39,16 US-Dollar fallen ließ.

Der seitdem zu beobachtende Anstieg hat bislang nur die Form einer bärischen Flagge und es ist den Käufern auch noch nicht gelungen, wichtige Kursziele zu erreichen. Weiterhin ... (Dr. Bernd Heim)

