Auch in den ersten Tagen des neuen Jahres setzt die SAP-Aktie ihre Talfahrt fort. Die Abwärtsbewegung, die bereits am 26. September bei 108,52 Euro begonnen hatte, führte in den letzten Monaten zur Ausbildung eines Abwärtstrends. Er erreichte sein bisheriges Tief am 3. Januar bei 83,95 Euro.

Seitdem konnte die Aktie zwar wieder leichte Gewinne verbuchen, doch das übergeordnete Bild hat sich noch nicht zugunsten der Käufer verändert. Noch immer ist der Abwärtstrend seit dem 2018er-Jahreshoch ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...