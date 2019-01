Arabische und internationale Medien berichten über das Festival

Das Nationale Festival für Kulturerbe und Kultur in Janadria ist eine wertvolle Gelegenheit, Teile des materiellen und immateriellen kulturellen Erbes des Königreichs Saudi Arabien auf internationaler Ebene hervorzuheben, insbesondere da hunderte lokale, arabische und internationale Medien über die verschiedenen Veranstaltungen des Festivals berichten.

Scenes from the 33rd Edition of Janadria Festival in Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)