Köln (ots) - Köln. Der Kölner Musiker Markus Reinhardt will mit seiner Familie und Freunden in einem historischen Zigeunerwagen von Auschwitz nach Köln fahren. Dies kündigte der Großneffe des französischen Jazzgitarristen Django Reinhardt im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) an. In dem Wagen lebte seine Familie, bevor sie in Arbeits- und Konzentrationslager deportiert wurde. Sechs Verwandte Reinhardts wurden im Konzentrationslager Auschwitz von den Nazis ermordet. "Wir gehen diesen Weg, um den Opfern ihre Würde und ihren Stolz zurückzugeben und um zu zeigen, dass die Nazis unser Selbstbewusstsein und die Zigeuner-Kultur nicht vernichten konnten", sagte Reinhardt. Auch eine 94-jährige Tante und ein 95-jähriger Onkel, die Auschwitz wie Reinhardts Vater überlebten, sollen auf Stationen der fünf- bis sechswöchigen Reise dabei sein. Der Geigenspieler spricht bewusst von "Zigeunern" statt von Sinti und Roma: "Das finde ich politisch überkorrekt", sagte er. Das Wort sei im Nationalsozialismus lediglich negativ besetzt worden. Während der Fahrt mit dem historischen Wagen entlang der Route, die sein Vater mit seinen Verwandten von Auschwitz nach Köln gingen, plant Reinhardt Ausstellungen, Konzerte, Filme und Diskussionen.



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 2080