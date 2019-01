"Berliner Morgenpost" zu umweltfreundliche Behörden:

"Berlins Behörden kaufen künftig umweltfreundlich ein. In der Auflistung fehlt auch die Erwähnung von umweltfreundlichen Autos nicht. Hier seien vor allem der Fuhrpark der Polizei, der Feuerwehr oder der Verkehrsbetriebe gemeint, erläuterte Umweltsenatorin Regine Günther. Die Nachfrage nach den Dienstwagen der Senatoren gefiel ihr dagegen nicht. Denn die größte Dreckschleuder fährt nach wie vor der Regierende Bürgermeister Michael Müller. Müller hatte im August gelobt, dass er sich nach einer umweltschonenderen Lösung umschauen wolle. Offenbar bislang ohne Ergebnis. Vielleicht sollte sich Müller einfach mal im eigenen Haus umsehen. So stößt der Wagen seiner Umweltsenatorin mit nur 164 Gramm aus - laut Umwelthilfe der niedrigste CO2-Wert aller Umweltminister. Also keine faulen Ausreden: Umsteigen!"/yyzz/DP/he

AXC0013 2019-01-09/05:35