"Frankfurter Neue Presse" zu Angriff auf AfD-Politiker:

Zwar ist klar, dass die in den Gründungstagen von Bernd Lucke her noch rechtsliberal-konservative AfD sich in Teilen radikalisiert hat, aber sie ist in Gänze noch keine rechtsextreme Partei. Aber selbst wenn sie das wäre, hätten Linksextreme längst noch nicht das Recht, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Aber sie tun es immer öfter. "Les extremes setouchent" (die Extreme berühren sich), heißt es in Frankreich. Denn alle Fanatiker, das trifft auch für die aus religiösen Gründen zu, glauben, allein im Besitz der Wahrheit zu sein. Andersdenkende müssen nach dieser Doktrin möglichst bekehrt oder notfalls gewaltsam bekämpft werden. Letzteres aber darf der Rechtsstaat nicht zulassen, selbst wenn Gewalt gegen Rechts für viele Linke (auch solche aus dem nicht ganz extremen Lager) wegen des vermeintlich guten Zwecks als tolerabel gilt./yyzz/DP/mis

