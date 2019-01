"Frankfurter Rundschau" zu US-Einsatz in Syrien:

Mit dem Rückzug vom Rückzug aus Syrien versuchen die USA, eine vorschnelle Entscheidung zu korrigieren. Trumps Verrat an seinen kurdischen Verbündeten im Kampf gegen den IS ging selbst engsten Vertrauten zu weit. Doch das Vertrauen der Bündnispartner hat Washington verspielt, nicht nur in der Türkei. Beschämend aber ist das Schweigen der Europäer. Nur Frankreichs Präsident Macron hat sich offen zur Verteidigung der syrischen Kurden bekannt, die deutsche Politik hat auf stumm geschaltet. Dabei würde sich eine prokurdische Position im Rahmen einer Syrien-Gesamtstrategie und im Dialog mit Assads Schutzmacht Russland für die EU lohnen. Europa kann sich nicht länger hinter den USA verstecken und muss endlich eine eigenständige Außen- und Sicherheitspolitik entwerfen./yyzz/DP/mis

AXC0016 2019-01-09/05:35