"Badisches Tagblatt" zu Brok:

"Mit besserer Vorarbeit und mehr Gesprächen im Vorfeld hätten sich elegantere Lösungen finden lassen, bei der alle ihr Gesicht wahren können. So wirkt das Ganze als das, was es ist: Ein Hauen und Stechen um wenige "sichere" Plätze. Die Europawahl, bei der es - wie alle sagen - so sehr darauf ankommt, dass Demokraten und nicht zu viele Radikale Erfolg haben, sollten die Demokraten nicht dadurch vergeigen, dass sie innerparteilich ein abschreckendes Beispiel abgeben. Im Vordergrund sollte überzeugendes Personal für Brüssel und Straßburg stehen. Doch in der Kategorie Grabenkämpfe sind CDU und SPD derzeit kompetenter."/yyzz/DP/he

