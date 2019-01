QUEBEC CITY , Jan. 09, 2019anbietet, gibt die Verfügbarkeit von Produktionsmustern des LeddarCore LCA2-System-On-Chip(SoC) bekannt, das eine verbesserte LiDAR-Leistung und -Auflösung in einem Design bietet, das den Anforderungen an die funktionale Sicherheit entspricht. Mit dem LCA2-SoC können Tier-1-Zulieferer Festkörper-LiDARs für den Automobilbereich entwerfen und in großen Stückzahlen produzieren. Die Kosten reichen von unter 100 USD für Einstiegslösungen bis unter 300 USD für Hochleistungslösungen, was einen kostengünstigen Einsatz von LiDARs in Serienfahrzeugen ermöglicht.

"Mit der Fertigungsversion des LCA2-SoC können wir eine wesentlich größere Reichweite erzielen als ursprünglich geplant - mehr als 100 Meter bei 10 % Reflektivität. Wir haben auch Unterstützung für Hybrid-Flash-Designs hinzugefügt, die mikroelektromechanische Systeme (MEMS) für die Laserstrahllenkung verwenden, was die Auflösung erhöht", sagte Michael Poulin, Vice President of Product Management bei LeddarTech. "Das SoC und die Software des LCA2 wurden von Grund auf so entwickelt, dass sie die Anforderungen von ISO 26262 ASIL-B erfüllen. Damit können unsere Kunden LiDARs liefern, die für den Einsatz im Automobilbereich geeignet sind und die Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllen", schloss Poulin.

Die LCA2 LeddarEngine, bestehend aus dem LeddarCore LCA2-SoC und der LeddarSP-Signalverarbeitungs-Softwarebibliothek, ist das Herzstück der LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätsbereich von LeddarTech, die wichtige Lieferanten von Komponenten und Systemen mit den Technologien, Werkzeugen und Ressourcen ausstattet, die sie zum Entwerfen ihres eigenen, differenzierten LiDAR-Angebots und zur Erfüllung der spezifischen Anforderungen verschiedener fortgeschrittener Fahrerassistenzsysteme und autonomer Fahranwendungen benötigen, darunter:

Fahrerassistenzsysteme und autonome Fahranwendungen im PKW-Bereich (wie

z. B. Staupilot)

z. B. Staupilot) Fahrerassistenzsysteme und autonome Fahranwendungen im Nutzfahrzeugbereich

Autonome Shuttles und autonome Lieferfahrzeuge

Robotaxi 360° LiDAR Cocoon mit autonomem Fahren

Die skalierbare, vielseitige LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätsbereich

Durch die Fähigkeit, verschiedene Arten von Designs und Komponenten zu unterstützen, einschließlich vieler Optionen für Lichtquellen und Wellenlängen, Fotodetektoren, Beleuchtungs- und Strahllenkungsmethoden, ermöglicht und verbessert die LCA2-LeddarEngine mehrere Festkörper-LiDAR-Verfahren, einschließlich Flash- und MEMS-Hybrid-Flash-Konfigurationen. Daher ist die LCA2-LeddarEngine eine Schlüsselkomponente einer äußerst vielseitigen und skalierbaren Plattform, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Automobil- und Mobilitätsbereich eignet.

Die Plattform nutzt erschwingliche, leicht verfügbare Technologien und wird vom Leddar-Ökosystem unterstützt, das aus Partnern besteht, die Komponenten, Software und Tools für die Automobilindustrie entwickelt haben, die für die Entwicklung kostengünstiger Festkörper-LiDARs auf Basis der LeddarEngine verwendet werden können. Dies verkürzt die Entwicklungszyklen und beschleunigt den Weg zur Massenproduktion. Damit ist die LeddarEngine die beste LiDAR-Lösung für einen beschleunigten Produktionsanlauf für den Massenmarkt.

Die LCA2-LeddarEngine integriert die proprietären Signalerfassungs- und -verarbeitungsalgorithmen von LeddarTech. Die leistungsstarke Leddar-Technologie, die im Laufe eines Jahrzehnts dedizierter Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie mehrerer kommerzieller Implementierungen in den anspruchsvollsten Umgebungen perfektioniert wurde, verbessert den Erfassungsbereich und die Genauigkeit von LiDAR und optimiert das Verhältnis von Leistung und Kosten.

Implementierungen von LiDAR-Sensoren auf der Basis des neu veröffentlichten LCA2-SoC werden auf der CES 2019 vom 8. bis 11. Januar in Las Vegas auf dem Messestand von LeddarTech(Stand CP-16) vorgeführt.

Über LeddarTech

