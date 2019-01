London (ots/PRNewswire) -



Dorae Inc., die physische Commodities-Cloud, hat ihre Series-B-Finanzierung im Wert von 50 Millionen US-Dollar zur Beschleunigung ihrer globalen Expansion abgeschlossen.



Zu den Teilnehmern der Series-B von Dorae gehören nordamerikanische und europäische Investoren. Aethel Partners fungierte als exklusiver Finanzberater von Dorae.



Ricardo Santos Silva, Mitbegründer und Executive Chairman von Dorae, kommentierte: "Wir sind sehr zufrieden mit unseren Fortschritten, die wir im Jahr 2018 für Regierungen und Regulierungsbehörden erzielt haben, um zu gewährleisten, dass die Vorteile von Automatisierung und KI umfassend und tiefgreifend sind. In der Praxis bedeutet dies, "Störungen" zu minimieren und auf Interoperabilität und ein reibungsloses Benutzererlebnis zu achten. In diesen Bereichen sind wir klar führend, und das ist die treibende Kraft für Dorae."



Dorae ist die physische Commodities-Cloud, mit der Marktteilnehmer und andere Interessengruppen des globalen Handels von Praktiken der 1970er Jahre direkt zur Technologie von morgen springen können.



Aba Schubert, Mitgründer und CEO von Dorae, ergänzte: "Der schwierige Teil eines jeden Automatisierungsprozesses sind die letzten 1 %. Es ist wie bei fahrerlosen Autos. Sie sind zu 99 % bereit, aber sie haben unser Leben noch nicht verändert. Bei Dorae konzentrieren wir uns bereits auf die letzten 1 % mit unseren Kunden; mit unserem Engagement für nutzbare Lösungen haben wir uns deren Vertrauen verdient. Die neuesten Technologien einzubringen, um praktische Wege zur Wertschöpfung für unsere Kunden in den Bereichen Rohstoffe, Landwirtschaft und angrenzende Industrien zu schaffen, darum geht es bei Dorae."



Dorae betreibt Niederlassungen in Palo Alto, London und auf den Cayman-Inseln.



Informationen zu Aethel Partners:



Aethel Partners ist ein multinationales Finanzdienstleistungs-, Private Equity- und Alternative Asset Management-Unternehmen mit Sitz in London. Für das Mandat von Dorae war die Abteilung von Aethel, die sich auf Risikokapital und künstliche Intelligenz spezialisiert hat, verantwortlich.



