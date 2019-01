Beim Abfüllen von 300 unterschiedlichen Produkten im Jahr und einer Laufzeit von ein bis drei Tagen pro Sorte muss der Wechsel schnell und einfach gehen. Bewegt man sich dabei wie Kora Füll im Premiumsegment der Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika, müssen dabei auch die Anforderungen der EU-Richtlinien für Lebensmittel und Pharma eingehalten werden, ebenso wie die behördlichen Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit gefährlichen Stoffen.Gerade bei ausgelasteten Maschinen, vollen Auftragsbüchern und Zeiten fehlender Fachkräfte spielt die Mitarbeiterzufriedenheit und damit deren Engagement eine große Rolle, um jeden Auftrag im partnerschaftlichen, zuverlässigen und verantwortungsbewussten Stil zu bedienen, für den das Unternehmen mit seinem 20-köpfigen Team und fast vier Millionen Euro Umsatz im Jahr bei seinen Kunden steht.

Einfache Reinigung bei Produktwechsel

All dies spielte auch bei der Auswahl eines neuen Vakuumförderers eine wichtige Rolle und führte letztendlich zu der Entscheidung für Piabs Piflow-P für das Abfüllen von Pulvern in der Stickpackanlage.An dieser werden - neben Sportgetränken - pulverförmige Superfoods in Portionseinheiten von einem bis 80 g gefüllt. "Die einfache und unkomplizierte Reinigung der Piab-Vakuumförderer war der ausschlaggebende Faktor für unsere Entscheidung", erklärt Merlin Wintersteiger, Geschäftsführer von Kora. "Mit wenigen Handgriffen lässt sich der gesamte Förderer dank Schnellverschlusssysteme samt Filtern und Dichtungen ohne Werkzeug auseinandernehmen, reinigen und für die nächste Produktion wieder zusammensetzen. Dabei war uns auch wichtig, dass der Förderer sich nicht nur in kürzester Zeit, sondern auch gründlich reinigen lässt, damit keine Reste der vorigen Produktion die nächste kontaminieren - gerade im Fall von Allergenen ein absolutes No-Go."Andreas Hammer, Piabs lokaler Vertriebspartner in Österreich, ergänzt: "Der modulare Aufbau der Piflow-Vakuumförderer ...

