Die Deutsche Lufthansa AG wird im Jahr 2019 ein neues Preismodell einführen. Das Unternehmen testet dieses bereits bei einem großen Ticket-Händler, wird aber vom Reisevertrieb wegen unlauteren Wettbewerbs kritisiert. Hierbei soll es statt den bisher 26 Buchungsklassen eine Vielzahl an Preispunkten geben und damit eine genauere Abstufung im dynamischen Pricing. So war bisher eine Buchungsklasse nicht mehr verfügbar, sprang der Tarif automatisch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...