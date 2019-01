Mega-Order in Südasien eingeheimst: Wie Nordex am Dienstag bekannt gab, konnte man noch im Dezember einen Auftrag zur schlüsselfertigen Errichtung eines 300-Megawatt-Windparks in Indien ergattern. Der zu errichtende Park "Mulanur" befindet sich demnach im indischen Bundesstaat Tamilnadu, in der Nähe der Stadt Coimbatore.

Auftraggeber sei Sprng Energy Private Limited, eine indische Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien des Private Equity Fonds Actis, welcher sich vor allem in Entwicklungsländern ... (Marco Schnepf)

