Mit Rückenwind aus den USA und Asien dürfte es für den Dax auch am Mittwoch aufwärts gehen. Am frühen Morgen liegt der deutsche Leitindex deutlich im Plus.

Der Dienstag war ein guter Tag für Aktienanleger - und der Mittwoch könnte wieder einer werden. Am Dienstag war es zwischenzeitlich für den Dax wieder kräftig aufwärts gegangen: Der deutsche Leitindex schaffte am Nachmittag beim Stand von 10.908 Punkten einen ersten Höchststand im neuen Jahr und damit ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss. Danach fiel das Börsenbarometer zwar wieder ab, rettete aber immerhin ein Plus von 0,5 Prozent und schloss bei 10.804 Punkten.

Der Aufwärtstrend könnte sich am Mittwoch fortsetzen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am frühen Mittwochmorgen bei 10.935 Punkten deutlich im Plus.

1 - Vorgaben aus den USA

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag 1,1 Prozent höher auf 23.787 Punkten. Damit knüpfte der US-Leitindex an seine Gewinne in den beiden vergangenen Handelstagen an und setzte seinen Aufwärtstrend seit Weihnachten fort. Am 24. Dezember 2018 war der Dow auf den tiefsten Stand seit rund 15 Monaten gefallen und hat sich seitdem bereits um rund neun Prozent erholt.

Vor allem die Hoffnung auf Fortschritte im US-Zollstreit mit China beflügelte die Kauflust der Aktienanleger. Laut US-Präsident Donald Trump laufen die Gespräche mit China sehr gut. Chinas Präsident Xi Jinping hatte seinen hochrangigsten Verhandlungsführer in die zweite Gesprächsrunde mit den USA geschickt, was unter Anlegern bereits zuvor für gute Stimmung sorgte.

Zudem mache die Bereitschaft der US-Notenbank zu behutsameren Zinserhöhungen als 2018 sowie die anhaltend robuste Konjunktur Aktien attraktiv, sagte Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda.

Investoren griffen bei Werten zu, die stark vom Chinageschäft abhängen. Hierzu gehörten der Airbus-Rivale Boeing und der Baumaschinenhersteller Caterpillar, deren Aktien bis zu 3,8 Prozent gewannen.

2 - Börsen in Asien

Die Spekulationen um eine Annäherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...