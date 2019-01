Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Jeder zweite Bundesbürger hat den Eindruck, dass Hass, Gewalt und Respektlosigkeit in der Gesellschaft zugenommen haben. Und jeder Dritte gibt an, selbst schon betroffen gewesen zu sein. Dies geht aus einer bundesweiten, repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des SWR Bürgertalks "mal ehrlich..." hervor.



Auf die Frage: "Haben Sie den Eindruck, dass in den vergangenen ein oder zwei Jahren in Ihrem Umfeld, in Ihrem Alltag, Respektlosigkeit, Hass und Gewalt zugenommen haben?" antworteten 50 Prozent der 1.045 bundesweit Befragten mit "ja". Lediglich 1 Prozent der von infratest dimap befragten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger antwortete mit "nein". 49 Prozent gaben an, es habe sich ihrer Meinung nach kaum etwas verändert.



Fast ein Drittel der Umfrageteilnehmer gab an, im zurückliegenden Jahr sogar selbst von Respektlosigkeit, Hass oder Gewalt betroffen gewesen zu sein. Vier Prozent sind nach eigenen Angaben sogar Opfer eines gewaltsamen körperlichen Angriffs geworden.



Betroffene aus allen Bereichen der Gesellschaft zu Gast In der Sonderausgabe des SWR Bürgertalks am 9. Januar ab 20:15 Uhr live aus der Alten Feuerwache in Mannheim hat Moderator Florian Weber Betroffene aus allen Bereichen der Gesellschaft zu Gast. Sie berichten über ihre oft extremen, manchmal traumatisierenden Erlebnisse mit dem Thema Gewalt, Mobbing, Aggression, Stalking. In der Sendung werden auch die Umfrageergebnisse Thema sein.



"mal ehrlich ... sind Hass und Gewalt auf dem Vormarsch?" am Mittwoch, 9. Januar 2019, live und bereits ab 20:15 Uhr 90 Minuten lang im SWR Fernsehen.



Fotos auf ARD-Foto.de



Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:



Bürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, bei einer der nächsten Sendungen dabei zu sein, wenden sich bitte per Mail an mal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv.



Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2