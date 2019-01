An den Finanzmärkten gehen in diesen Tagen übertriebene Rezessionssorgen um. Die Aktieninvestoren reagieren verschreckt, der Dax ist seit Anfang Dezember nochmals um fast zehn Prozent gefallen. Wie geht es weiter?

Nicht nur hierzulande, sondern auch in den USA, wo sich die Aktienkurse über lange Zeit sehr viel besser entwickelten als in Europa und Asien, sind die Notierungen zuletzt kräftig gefallen. Anfang Januar sorgte eine abgesenkte Umsatzprognose vom Branchenprimus Apple sogar für regelrechte Schockwellen.Konjunktursorgen zeigen sich auch an den Rentenmärkten, wo die Renditen der Staatsanleihen dies- und jenseits des Atlantiks auf Tauchstation gegangen sind. Unterdessen war das Öl Ende Dezember so billig wie zuletzt vor knapp zwei Jahren. Die Entwicklung an den Finanzmärkten zeichnet für die Konjunkturerwartungen der Investoren ein düsteres Bild.

Für weitere große Verunsicherung sorgen schon seit Wochen vor allem die Risiken eines ungeordneten Brexit sowie eines weiteren Aufschaukelns des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Ein harter Brexit würde in Großbritannien sicherlich eine Wirtschaftskrise heraufbeschwören, auch für den Rest von Europa drohen erhebliche Wachstumseinbußen. Noch wesentlich gravierender für die Weltwirtschaft wäre eine Eskalation des transpazifischen Handelskonflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. ...

