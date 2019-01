The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US55616XAF42 MACY'S RETAIL HOL. 12/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US58013MEN02 MCDONALDS CORP. 2042 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US64110LAS51 NETFLIX 2028 BD00 BON USD N

CA XFRA US68389XAE58 ORACLE 2038 BD00 BON USD N

CA XFRA US74005PBA12 PRAXAIR 2022 BD00 BON USD N

CA XFRA US74005PBF09 PRAXAIR 13/23 BD00 BON USD N

CA XFRA US742718DF34 PROCTER GAMBLE 07/37 BD00 BON USD N

CA XFRA US857477AL77 STATE STREET 2023 BD00 BON USD N

CA XFRA US857477BD43 STATE STREET 18/29 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US902494AT07 TYSON FOODS 2022 BD00 BON USD N

CA XFRA US949746RE36 WELLS FARGO 2024 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1933820372 ING GROEP NV 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1934743656 DNB BOLIGKR. 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA 506 XFRA CA72349J1075 PINNACLE RENEWABLE EN. EQ00 EQU EUR N

CA IBE3 XFRA ES06445809H0 IBERDROLA -ANR.- EQ00 EQU EUR N