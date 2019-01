The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A11P8U0 SAARLAND LSA R.1 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A161VQ2 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A169GZ7 DAIMLER MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A19BM44 DAIMLER INTL FIN.17/19FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HGG2 DZ BANK IS.5939VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HGH0 DZ BANK IS.5940VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HGJ6 DZ BANK IS.5941VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HGK4 DZ BANK IS.5942VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1XE7 LB.HESS.THR.CARRARA01F/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB09MU4 LBBW VOW3 BOAP 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Z0S2 LBBW DL ARRB BOA 14/19 BD00 BON USD N

CA XFRA US00254EMH26 SWED.EXP.CRED.16/19 FLR BD00 BON USD N

CA BMFM XFRA XS0729046218 BMW FIN. NV 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA NZIJ XFRA XS1014673849 NORDEA MORTG.B. 14/19 MTN BD00 BON EUR N

CA LLQP XFRA XS1342484919 LLOYDS BANK 16/19 MTN FLR BD00 BON GBP N

CA XFRA XS1344742892 BANK OF MONTREAL 16/19MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB5K54 NORDLB IS.S.957 BD01 BON EUR N

CA E3BB XFRA FR0011164664 EUTELSAT S.A. 11/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US21688AAA07 RABOBK NED.NY 2019 BD01 BON USD N

CA ECJC XFRA US278865AT78 ECOLAB 16/19 BD01 BON USD N

CA GCP4 XFRA US36962G7F52 GENERAL ELECTRIC 2019 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US36962G7G36 GENERAL ELECTRIC 14/19 BD01 BON USD N

CA HWPA XFRA US428236BZ56 HP 2019 FLR BD01 BON USD N

CA KOU2 XFRA XS1014156274 KWG GROUP HLDGS 14/19REGS BD01 BON USD N