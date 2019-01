The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0002629104 ELIAERATOR 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0398633799 ZUER.KB 19/27 BD00 BON CHF N

CA BB67 XFRA DE0001102465 BUNDANL.V.19/29 BD00 BON EUR Y

CA BA67 XFRA DE0001108868 BUNDANL.V.19/29NK OZSS BD00 BON EUR N

CA BAXU XFRA DE0001142867 BUNDANL. KPS 15.2.29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2NB9P4 DEUT.LICHTM. EE-ANL.18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6Y94 BAY.LDSBK.IS.19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6Z36 BAY.LDSBK.IS.19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6ZA5 BAY.LDSBK.IS.19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40NN0 COBA MTH S.P29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40NP5 COBA MTH S.P30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PS0 DZ BANK IS.A1073 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PT8 DZ BANK IS.A1074 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PU6 DZ BANK IS.A1075 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XE3 LB.HESS.THR.IS.01A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XF0 LB.HESS.THR.CARRARA01M/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XH6 LB.HESS.THR.IS.01B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013386539 BFCM 19/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013394681 VEOLIA ENV. 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US05526DAV73 B.A.T. CAP. 2022 BD00 BON USD N

CA XFRA US345397ZM88 FORD MOTO.CR 19-22 BD00 BON USD N

CA XFRA US501044CQ29 KROGER CO. 12/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US501044DL23 KROGER CO. 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US501044DM06 KROGER CO. 19/49 BD00 BON USD N