Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1458 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1440 Dollar festgesetzt.

Der Euro wurde von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gestützt. Im Handelsstreit zwischen den USA und China stehen die Zeichen weiter auf Entspannung. Zuletzt wurden Gespräche von Unterhändlern der beiden größten Volkswirtschaften der Welt überraschend verlängert. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump verkündet, die Verhandlungen liefen "sehr gut".

An den Finanzmärkten schöpften die Anleger wieder mehr Mut. Auch das britische Pfund konnte sich am Morgen etwas erholen. Es hatte am Vortag wegen der Sorge vor einem ungeregelten Brexit unter Druck gestanden. Vergleichsweise sichere Anlagen wie der japanische Yen standen dagegen unter Druck./jkr/jha/

