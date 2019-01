Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 50 Euro angehoben. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei auf dem aktuellen Kursniveau wieder attraktiv, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sorgen rund um regulatorische Änderungen in Deutschland, vor allem am Bestellerprinzip, seien überzogen. Zudem verwies er auf zusätzliche Chancen im Fall eines Verkaufs von Unternehmensteilen durch den Online-Marktplatzbetreiber./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 20:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 00:15 / GMT

ISIN DE000A12DM80

AXC0049 2019-01-09/07:24