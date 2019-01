KTM bestätigt nun: Mit rund 261.500 Motorrädern im Geschäftsjahr 2018 wurde das 8. Rekordjahr in Folge abgeliefert. Der Absatz wurde um rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. In den wichtigsten Märkten Europa (rd. 110.000 Motorräder), Nordamerika (rd. 55.000 Motorräder) sowie Indien (rd. 49.600 Motorräder) konnten die Absätze gegenüber dem Vorjahr jeweils deutlich gesteigert werden. Die vorläufigen Kennzahlen der KTM Industries Gruppe für das Geschäftsjahr 2018 werden am 28. Jänner 2019 nach Börsenschluss veröffentlicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...