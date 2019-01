Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an den Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Dort sei mit starken Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen.

