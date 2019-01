Böblingen (ots) -



"Digital-Moonshots", "Apps-at-the-Edge" und das "Zeitalter der Aufklärung für den Umgang mit Informationen" zählen zu den digitalen Top-Trends, die in den Unternehmen 2019 zu beobachten sein werden. Das zeigen neue Prognosen von DXC Technology (NYSE: DXC), dem weltweit führenden unabhängigen, End-to-End-IT-Dienstleister.



"Die Business-Transformation beschleunigt sich, da Unternehmen in digitale Strategien investieren", sagt Dan Hushon, Senior Vice President und Chief Technology Officer, DXC Technology. Wichtige Ziele sind, die betriebliche Effizienz zu steigern, neue Märkte zu erschließen und Kundenerfahrungen neu zu gestalten. Darüber hinaus gilt es, Einsparungen zu erzielen, die sich reinvestieren lassen, um eine digitale Zukunft zu finanzieren.



"Unternehmenslenker sollten sorgfältig prüfen, wie sich die nachfolgenden sechs Trends auf ihre digitale Reise auswirken":



1. Unternehmen setzen verstärkt auf Digital-Moonshot-Strategien



Im Jahr 2019 werden die Unternehmen ihre Entscheidungsprozesse besser aufeinander abstimmen und ganz gezielt auf den Prüfstand stellen (Bet-the-company), um das digitale Geschäft zu beschleunigen. "Stellen Sie sich darauf ein, neues Geschäft, neue Geschäftsmodelle und Technologien zu entdecken, die auf digitaler Basis entstehen. Eine einheitliche digitale Strategie zwischen Business und IT ist der einzige Weg, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die der Transformation im Wege stehen. Diese resultieren beispielsweise aus traditionellen Strukturen, die Unternehmen davon abhält digitale Moonshot-Initiativen zu entwickeln. Es geht darum, sich zu fokussieren, die digitale Transformation zu beschleunigen und ausdauernd zu sein", sagt Dan Hushon.



2. Unternehmen setzen auf IoT-Plattformen der nächsten Generation.



Wenn Unternehmen ihre physische Welt mit einer intelligenten digitalen Welt abbilden, werden intelligente "Dinge" zu einer treibenden Kraft für die Implementierung von Plattformen der nächsten Generation. Dieser Fortschritt wird es beispielsweise möglich machen, große Mengen branchenspezifischer Daten aus dem Internet der Dinge (IoT) zu analysieren und neue, hyperdimensionale Zusammenhänge aufzudecken. Daraus resultieren neue Erkenntnisse, eine verbesserte Entscheidungsfindung und bessere Geschäftsergebnisse.



3. Neue Wege finden, die Matrix zu nutzen



Die IT-Industrie baut weiterhin das auf, was wir "die Matrix" nennen - eine allgegenwärtige, intelligente IT-Infrastruktur, die über die Cloud hinausgeht. Erfasst werden beispielsweise Edge-Computing, IoT-Plattformen und Maschinenintelligenz aber auch Augmented Reality, Virtual Reality, Blockchain und mehr. Unternehmen werden völlig neue Wege finden, die Matrix zu nutzen. Dazu zählen dezentrale Anwendungen (DApps), die den Schwerpunkt von einer kleinen Anzahl zentraler Akteure auf eine große Anzahl von Teilnehmern verlagern. Darüber hinaus ermöglicht ein Transfer hin zu ereignisgesteuerten Anwendungen und serverlosen Architekturen den Betrieb sehr kleiner und spezifischer Anwendungen - beispielsweise in Taschen- oder Handgelenkgeräten.



4. Das Zeitalter der Aufklärung für den Umgang mit Informationen



Die Nutzung von Informationen wird 2019 zu einer Kernkompetenz aufsteigen. Unternehmen werden erkennen, dass aufgeklärte Informationsverarbeitung mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen das Serviceangebot verbessern und neue Einnahmequellen generieren kann - aber nur wenn Algorithmen, Modellorchestrierung, Daten, Sicherheit und Infrastruktur richtig aufgesetzt werden.



5. Unternehmen gestalten Kundenerlebnisse in Verbindung mit strengeren Datenschutzbestimmungen neu



Der Schutz personenbezogener Daten von Kunden wird die Unternehmen dazu zwingen, ihre digitale Strategie mit Blick auf die volle Wirkung der eingeführten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu überdenken. Unternehmen müssen Informationsökosysteme schaffen, bei denen der Schutz privater Daten im Zentrum steht. Analytik und Sicherheit bilden dabei die Grundlage, um sichere Interaktionen und exzellente Kundenerlebnisse zu ermöglichen.



6. Unternehmen beginnen damit, ihre Rechenzentren zu schließen



Das Enterprise-Rechenzentrum verliert an Bedeutung, da Daten und Geschäftsabwicklungsprozesse in die Cloud verlagert werden. Um effizienter zu arbeiten und mehr Wert aus ihren Daten zu schöpfen, lassen Unternehmen ihre Arbeitslasten von Public-Cloud-Anbietern abwickeln, die über eine enorme Bandbreite und strategisch platzierte Rechenzentren verfügen. Der Trend wird sich in den nächsten drei bis fünf Jahren fortsetzen, da Cloud-Migration durch "Built-for-Cloud" vorangetrieben wird.



