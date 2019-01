Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3), der globale Partner für paneuropäische Immobilieninvestments, hat die KENZO Capital Corporation,

die in Tokio ansässige Immobilienberatungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft, sowie die Fondsmanagement- und Vermittlungsgesellschaft KENZO Japan Real Estate GmbH (München) übernommen. Mit diesem Kauf setzt PATRIZIA konsequent ihren Weg fort, ihr globales Netzwerk auszubauen, um das wachsende Interesse global ausgerichteter Investoren an Investments auf den europäischen Immobilienmärkten noch besser bedienen zu können.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

KENZO Capital Corporation wurde 2008 von Dr. Leonard Meyer zu Brickwedde gegründet. Als etablierte lokale Plattform verfügt KENZO über langjährige Erfahrung in der Betreuung europäischer Investoren, die in japanische Wohnimmobilien investieren, u.a. über einen eigenen Fonds, der 2017 in Zusammenarbeit mit PATRIZIA aufgelegt wurde. Dr. Meyer zu Brickwedde selbst weist auch umfangreiche Erfahrung in den japanischen Investmentmärkten auf; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...