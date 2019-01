Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Industrieproduktion in Deutschland ist im November letzten Jahres um 4,7% VJ gesunken, so die Analysten der Helaba.Trotz des sich eintrübenden Konjunkturausblicks in der Eurozone sei der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern leicht schwächer gehandelt worden. Wichtigster Faktor für die Abnahme der Risikoaversion dürften zurzeit Hoffnungen sein, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China bald beigelegt werden könne. Solange es jedoch keine konkreten Informationen über eine Einigung gebe, bleibe das Schlagzeilenrisiko erhöht. ...

