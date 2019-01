FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem der DAX-Future in der Nacht im Hoch schon 10.939,5 Punkte sah, kommt er eine halbe Stunde vor Xetra-Start etwas zurück. "Die Bäume wachsen nicht in den Himmel", so ein Marktteilnehmer. Bei den um einen Tag verlängerten US-chinesischen Handelsgesprächen werde nun auf Fakten gewartet. Für die Charttechniker der Commerzbank befindet sich der März-Kontrakt in einer Erholungsbewegung. Diese treffe im Bereich von 11.175 auf den seit Ende September bestehenden Abwärtstrend, der die nächste Hürde darstelle.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 76 auf 10.914 Punkte. Das Tagestief liegt bei 10.854,5 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.43 Uhr rund 5.000 Kontrakte.

January 09, 2019 02:44 ET (07:44 GMT)

