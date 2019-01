Stuttgart (ots) -



Sechs Wochen nach dem Debüt des Coupés zieht das 911 Cabriolet die

Blicke auf sich. Der offene Elfer setzt damit eine jahrzehntelange

Tradition fort: Als Porsche im September 1981 den Prototyp des ersten

911 Cabriolets auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in

Frankfurt zeigte, waren Kunden und Fans auf Anhieb begeistert.

Seither hat die offene Elfer-Variante, die ab 1982 ausgeliefert

wurde, einen Stammplatz im Modell-Programm. Die offene Version der

Sportwagen-Ikone, die im Jahr 2019 den Auftakt zu einem bislang nicht

gekannten Produktfeuerwerk markiert, besitzt alle Innovationen des

Coupés. Zu den spezifischen Weiterentwicklungen für das Cabriolet

gehört eine neue Hydraulik, die das Verdeck schneller als bisher

öffnet und schliesst.



Der 911 Carrera S Cabriolet kostet in der Schweiz 175.600 CHF, der

911 Carrera 4S Cabriolet ab 186.000 CHF einschliesslich

Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung. Die neuen Modelle

sind ab sofort bestellbar. Schweizer Kunden profitieren zudem von den

Inhalten des Porsche Swiss Package, die ohne Aufpreis enthalten sind:

Automatisch abblendende Spiegel mit Regensensor,

LED-Matrix-Hauptscheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System Plus

(PDLS Plus), Windschutzscheibe mit Graukeil, Sitzheizung,

Digitalradio und BOSE® Surround Sound-System. Zudem erhalten

Schweizer Kunden eine Garantieverlängerung (2 + 2).



