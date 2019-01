=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Malcolm Day (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorstand =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: European Lithium Limited =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AU000000EUR7 Beschreibung des Finanzinstruments: Kauf von Optionen Geschäftsart: Kauf Datum: 03.01.2019; UTC+01:00 Handelsplatz: Off-Market Transaktion Währung: Euro Preis Volumen AUD 0,01 17.500.000 Gesamtvolumen: 17.500.000 Optionen Gesamtpreis: AUD 175.000 Durchschnittspreis: AUD 0,01 ISIN: AU000000EUR7 Beschreibung des Finanzinstruments: Kauf von Optionen Geschäftsart: Kauf Datum: 03.01.2019; UTC+01:00 Handelsplatz: Off-Market Transaktion Währung: Euro Preis Volumen AUD 0,01 2.500.000 Gesamtvolumen: 2.500.000 Optionen Gesamtpreis: AUD 25.000 Durchschnittspreis: AUD 0,01 =------------------------------------------------------------------------------- Erläuterung: Ungelistete Optionen mit einem Ausübungspreis von AUD 0,10 (10 Cent) und Verfallsdatum 30. Juni 2020 Ursprüngliche Mitteilung: =------------------------------------------------------------------------------- EANS-DD: European Lithium Limited / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR - ANHANG Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Malcolm Day (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorstand =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: European Lithium Limited =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AU000000EUR7 Beschreibung des Finanzinstruments: Kauf von Optionen Geschäftsart: Kauf Datum: 03.01.2019; UTC+01:00 Handelsplatz: Off-Market Transaktion Währung: Euro Preis Volumen AUD 200.000 20.000.000 Optionen Gesamtvolumen: 20.000.000 Optionen Gesamtpreis: AUD 200.000 Durchschnittspreis: AUD 0,10 (10 Cent) =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/10207074/4/10253019/0/190107_App3Y_Malcolm_Day.pdf

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2019 02:47 ET (07:47 GMT)