Sie war die erste Influencerin auf der Titelseite von SHAPE. Jetzt wachsen die starken Marken "Sophia Thiel" und "SHAPE" noch enger zusammen. Am 9. Januar erscheint das "Sophia Thiel Magazin" von SHAPE - das erste Fitness-Magazin auf dem deutschen Markt mit der erfolgreichen Influencerin. Mit 1,3 Millionen Followern auf Instagram und knapp 900.000 Abonnenten auf YouTube gehört Sophia Thiel zu den größten und reichweitenstärksten Fitness-Influencerinnen Deutschlands. Im neuen Magazin dreht sich alles rund um Sophias Welt: In den Rubriken Fitness, Food und Life-Coaching, Beauty & Fashion sowie Community gewährt die 23-Jährige auf 148 Seiten exklusive Einblicke in ihren Alltag.



"Nachdem SHAPE und Sophia Thiel schon mehrfach vertrauensvoll, intensiv und erfolgreich zusammengearbeitet haben, entstand daraus die Idee für unser innovatives Projekt: ein gemeinsames Magazin! Wir bündeln damit die Stärken unserer beider Marken, um die Wünsche und Bedürfnisse der Leserinnen bestmöglich zu bedienen", erklärt SHAPE-Chefredakteurin Nadine Nordmann. "Zu den letzten Aktionen mit Sophia haben wir seitens der Anzeigenkunden und von unserer Zielgruppe sehr positives Feedback bekommen, weil sie perfekt zu SHAPE passt. Sophia Thiel hat eine beeindruckende Social Media Reichweite auf Instagram, Facebook und Youtube. In Kombination mit der Fach-Expertise unserer Redaktion gelingt eine einzigartige Verknüpfung von Sophias digitaler Welt und dem Kosmos der Marke SHAPE."



Sophia Thiel ist eine beliebte Fitness-Brand, die für ein effektives Workout, Spaß und Authenzität steht. In das redaktionelle Konzept ihres neuen Magazins bringt sie eigene Ideen, Themen und ihre Persönlichkeit mit ein. "Ich erinnere mich noch gut an mein erstes SHAPE-Cover. Jetzt mein eigenes Magazin in den Händen zu halten, ist die Steigerung und macht mich mega stolz. SHAPE ist eine etablierte Marke, die authentisch und mit höchster Expertise alle Fitness-, Food- und healthy Lifestyle-Themen abdeckt. SHAPEs hohe Relevanz und Bekanntheit im Fitness- und Zeitschriftenmarkt wird sich positiv auf das Magazin und die Marke Sophia Thiel übertragen. So erreiche ich Mädels, die mich vielleicht noch nicht kannten, und schaffe umgekehrt einen Anreiz für meine Follower, zu dem Print-Produkt zu greifen", so Sophia.



Wer Anfang des Jahres endlich den lästigen fünf Extra-Kilos den Kampf ansagen möchte, bekommt mit dem Sophia Thiel Magazin den perfekten Guide an die Hand. Denn neben den optimal zugeschnittenen Ernährungs-Tipps und Rezepten verrät die Influencerin zum ersten Mal ihren ganz persönlichen Wochen-Trainingsplan. Step by Step zeigt und erklärt sie ihre Lieblings-Übungen für Bauch, Beine, Po, Rücken, Schultern und Arme - ein hocheffektives Full Body-Workout. Leserinnen können sich im Magazin außerdem auf die besten Frisuren fürs Training freuen. Sophia öffnet ihre Türen für eine private Homestory und erklärt die neuesten Trends rund ums Thema gesunde Ernährung: 33 neue Rezepte von Porridge bis Healtyh Shots hat die Fitness-Queen exklusiv für das innovative Personality-Magazin von SHAPE entwickelt.



Das Sophia Thiel Magazin erscheint am 09.01.2019 zu einem Copy-Preis von 4,95 Euro. Die Druckauflage beträgt 120.000 Exemplare.



Über Shape



SHAPE ist das einzigartige Fitness- und Lifestylemagazin für körperbewusste, aktive und anspruchsvolle Frauen mit dem Ziel, seine Leserinnen mit Freude und Kompetenz in Bestform zu bringen. Als Personal Trainer für Körper, Geist und Seele motiviert SHAPE, transportiert Lebenslust und ergänzt Fitness & Food um die Lifestylethemen Beauty & Fashion sowie Reise & Psychologie. Das inspirierende Konzept deckt alle Facetten im Leben einer aktiven Frau ab. SHAPE ist ein Lebensgefühl und das Must-Have für alle Frauen, die stylish, sexy und fit sein wollen. Das Magazin erscheint international mit 15 Ausgaben in über 30 Ländern und ist somit das größte Fitnessmagazin für Frauen weltweit.



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein, Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die Luxusmarke Madame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- und Luxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium- und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



