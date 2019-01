FRANKFURT (Dow Jones)--Das Energieunternehmen Uniper hat vom Übertragungsnetzbetreiber TenneT den Zuschlag zum Bau eines Gaskraftwerks mit 300 Megawatt Kapazität in Irsching bei Ingolstadt erhalten. Das Kraftwerk soll ab dem 1. Oktober 2022 in besonderen Notsituationen als Sicherheitspuffer in der Stromversorgung bereitstehen. Als sogenanntes besonderes netztechnisches Betriebsmittel werde es daher nicht dem Markt zur Verfügung stehen, sondern kurzfristig einspringen, wenn die Systemsicherheit gefährdet ist, führte Uniper aus. Uniper betreibt am Standort Irsching bereits mehrere Kraftwerksblöcke.

January 09, 2019 02:59 ET (07:59 GMT)

