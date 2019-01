Die Aktie von Evotec steht im Jahresvergleich enorm gut da. Betrachtet man die Performance der MDAX-Werte in den zurückliegenden zwölf Monaten, so rangiert Evotec hinter Carl Zeiss Meditec und Sartorius mit einem Kursplus von knapp 29 Prozent auf Platz 3. Und auch im neuen Jahr könnte Evotec durchaus an die jüngsten Erfolge anknüpfen und performancetechnisch erneut überzeugen. Der Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler hat kürzlich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa-AFX angekündigt: "Nachdem wir bereits 2018 deutlich mehr Kooperationen vermelden konnten, wollen wir das Tempo nochmals erhöhen." Allein für seine Forschung mit Hilfe der Stammzelltechnologie iPSC gäbe es 40 potenzielle Partner. Und auch für den Jahresstart 2019 zeigt sich Lanthaler zuversichtlich. Für das vergangene Geschäftsjahr hatte Evotec vor Kurzem seine Prognosen angehoben.

