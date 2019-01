VW unterstreicht seine Ambitionen in Sachen Elektromobilität. Der Autobauer hat den Stromanbieter Elli ins Leben gerufen. Elli steht für Electric Life und wird Energielösungen und Ladesäulen für Elektroautos zur Verfügung stellen, teilte Volkswagen am Dienstag in Wolfsburg mit. Die neue VW-Tochter soll zu 100 Prozent CO2-freien Strom aus erneuerbaren Quellen anbieten, so der Plan."Unsere Mission ist es, der E-Mobilität den Weg aus der Nische in den Mainstream zu bahnen", sagte Thorsten Nicklaß, designierte Vorstandschef von Elli. Es ist der nächste logische Schritt von Volkswagen.

