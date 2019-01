Gute Nachrichten aus den USA und China hieven den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen ins Plus. Der Dax nimmt wieder Kurs auf die Marke von 10.900 Punkten. Analysten warnen aber vor Euphorie.

Ist das die Wende? Am Mittwoch startete der Dax mit einem kräftigen Plus von 0,7 Prozent auf dem Stand von 10.885 Punkten in Tag und nährt die Hoffnung, schon bald die nächste Marke zu knacken. Schon am Dienstag hatten deutsche Aktienanleger den Dax zeitweilig auf 10.908 Punkte gehoben, nach dem Mehrjahrestief aus dem Dezember von 10.279 Punkten ein echter Lichtblick. Dass es bis zum Handelsschluss am Mittwochabend dann wieder auf 10.804 Punkte abwärts ging, trübte die Freude nur ein wenig - immerhin blieb ein Plus von 0,5 Prozent.

Gleich mehrere positive Meldungen haben bei Investoren offenbar für Erleichterung gesorgt. Allen voran die Nachricht, dass die USA und China ihre Gespräche über eine Beendigung ihres Handelskrieges überraschend verlängert haben. Ein US-Regierungsbeamter bestätigte am Mittwoch, dass die Verhandlungen in Peking am Morgen fortgesetzt worden seien.

Beide Seiten hatten eigentlich nur zwei Tage verhandeln wollen, dann aber beschlossen, die Gespräche auszuweiten. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump verkündet, die Verhandlungen liefen "sehr gut". Es wird erwartet, dass Chinas Chefunterhändler, Vizepremier Liu He, die Verhandlungen auf höherer Ebene mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer fortsetzen wird.

Donald Trump war es auch, der für eine zweite gute Nachricht sorgte: Bei seiner Fernsehansprache in der Nacht zum Mittwoch bekräftigte er zwar seine Forderung nach Milliardensummen für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, verzichtete aber darauf, den nationalen Notstand zu verkünden.

Die Maßnahme würde es ihm ermöglichen, die erforderlichen finanziellen Mittel, die ihm die oppositionellen Demokraten verweigern, ohne deren Zustimmung zu beschaffen. Dies allerdings zum Preis langwieriger und im Ergebnis offener juristischer und politischer Auseinandersetzungen. Damit ist der Streit um das US-Haushaltsbudget zwar nicht gelöst, doch kündigte der Präsident an, am Mittwoch republikanische - und womöglich auch demokratische - Abgeordnete im Weißen Haus zu Gesprächen treffen zu wollen.

Auch das gute Abschneiden der US-Börsen, das sich am Mittwoch an den asiatischen Handelsplätzen fortsetzte, dürfte Investoren in Deutschland in ihrer positiven Einschätzung bestärkt haben. Neben den Fortschritten in den amerikanisch-chinesischen Verhandlungen ließ auch die Bereitschaft der US-Notenbank zu behutsameren Zinserhöhungen als 2018 sowie die anhaltend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...