Zürich - Am 22. und 23. Januar 2019 öffnet die grösste Schweizer Finanzmesse zum 21. Mal ihre Tore. Das grosse Branchentreffen der Finanzprofis findet in der Eventhalle StageOne in Zürich Oerlikon statt. 160 nationale und internationale Aussteller und ausgewiesene Finanzexperten wie der frühere britische Premierminister Gordon Brown werden an der FINANZ'19/IMMO'19 für volle Ränge sorgen.

Finanzprofis, die in herausfordernden Zeiten ansprechende Renditen erwirtschaften möchten, treffen sich am 22. und 23. Januar 2019 in Zürich Oerlikon. Unter dem Messe-Motto «Navigating through Challenging Times» teilen anerkannte Persönlichkeiten aus der Finanzwelt ihre Strategien und Erfahrungen, wie qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in Zeiten hoher Volatilität und niedriger Zinsen ihre Navigationsinstrumente zielführend ausrichten können.

Am 22. Januar wird der Ex-Premier von Grossbritannien, Gordon Brown, mit ...

