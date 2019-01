TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Deutlich im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte gezeigt. Anleger schöpften neue Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China, nachdem die ursprünglich auf zwei Tage angelegten Verhandlungen um einen Tag verlängert worden waren.

US-Präsident Donald Trump hatte die Spekulationen auf eine Lösung des Konflikts schon am Vortag angeheizt, indem er via Twitter mitteilte, die Gespräche liefen "sehr gut". Überdies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, Trump sei darauf erpicht, eine Einigung zu erzielen, um den zuletzt kräftig gefallenen Aktienmärkten Auftrieb zu geben.

Dass Trump im Haushaltsstreit unverändert auf dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko beharrt, interessiert den Markt derweil nicht. In seiner Rede zur Grenzssicherheit am Dienstag habe der Präsident zwar illegale Einwanderung als Krise bezeichnet, aber nicht den Notstand ausgerufen, ja nicht einmal Andeutungen in diese Richtung gemacht, sagte Stephen Innes, Leiter des Handels in der Region Asien-Pazifik bei Oanda.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent auf 20.427 Punkte. In Seoul rückt der Kospi um rund 2 Prozent vor. In Schanghai verbuchten die Kurse ein Plus von durchschnittlich 0,7 Prozent. In Hongkong ging es im späten Handel um 2,1 Prozent nach oben.

Lage bei Apple nicht so schlimm wie befürchtet - Zulieferer gesucht

Gesucht waren in Hongkong vor allem Aktien von Apple-Zulieferern. Laut einem Medienbericht wird Apple die iPhone-Produktion nur um 10 Prozent zurückfahren. Hier seien nach der Umsatzwarnung des Konzerns in der vergangenen Woche drastischere Einschnitte erwartet worden, hieß es dazu. AAC gewannen 6,3 Prozent und Sunny Optical 2,7 Prozent. Auch in Taiwan gehörten Apple-Zulieferer zu den Gewinnern. Foxconn verbesserten sich um 0,9 Prozent und Largan Precision um 6 Prozent.

Nachdem die Lage bei Apple nun offenbar doch nicht so düster ist wie es zunächst schien, fassten Anleger auch wieder Vertrauen zu anderen Unternehmen, die jüngst mit pessimistischen Prognosen aufgefallen waren. So machte die Samsung-Aktie ihre Vortagesverluste mehr als wett. Nachdem sie am Dienstag von der Gewinnwarnung des südkoreanischen Technologiekonzerns um 1,7 Prozent gedrückt worden war, legte der Kurs nun um 3,9 Prozent zu. Die Aktie des kleineren Chipherstellers Hynix schloss 7,4 Prozent höher.

Die Aktie des Automobilherstellers Geely erholte sich in Hongkong um 8 Prozent, nachdem sie in Reaktion auf den enttäuschenden Ausblick des Unternehmens am Dienstag um über 11 Prozent abgestürzt war. Hoffnungen auf Konjunkturstimuli der chinesischen Regierung dürften ebenfalls zur Erholung der Geely-Aktie beigetragen haben, sagten Marktteilnehmer. Sie verwiesen darauf, dass auch andere chinesische Autoaktien gesucht waren, ebenso wie die Aktien von Haushaltsgeräteherstellern. In Schanghai verteuerten sich Great Wall und Shenyang Jinbei jeweils um das Tageslimit von 10 Prozent.

Aktien des Energiesektors profitieren vom abermals gestiegenen Ölpreis. Am Vorabend hatte der US-Branchenverband API von einem kräftigen Rückgang der US-Ölvorräte berichtet. In Hongkong verbessern sich CNOOC um 2,9 Prozent. In Sydney legten Woodside Petroleum um 2,3 Prozent zu und Santos 1,4 Prozent. Der Preis für ein Barrel Rohöl der global gehandelten Sorte Brent lag zuletzt 1,2 Prozent höher bei 59,41 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.778,30 +0,98% +2,34% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.427,06 +1,10% +2,06% 07:00 Kospi (Seoul) 2.064,71 +1,95% +1,16% 07:00 Schanghai-Comp. 2.544,34 +0,71% +2,02% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.408,16 +2,06% -0,07% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.738,31 +1,83% +0,11% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.144,08 +0,68% +1,77% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.674,52 +0,11% -1,05% 10:00 BSE (Mumbai) 36.129,64 +0,41% -0,34% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1465 +0,2% 1,1441 1,1449 0% EUR/JPY 124,85 +0,3% 124,50 124,70 -0,7% EUR/GBP 0,9001 +0,0% 0,8998 0,8969 +0,0% GBP/USD 1,2736 +0,2% 1,2715 1,2765 -0,1% USD/JPY 108,90 +0,1% 108,81 108,92 -0,7% USD/KRW 1120,76 -0,1% 1122,12 1125,11 +0,6% USD/CNY 6,8352 -0,3% 6,8532 6,8552 -0,6% USD/CNH 6,8346 -0,3% 6,8546 6,8618 -0,5% USD/HKD 7,8397 +0,0% 7,8389 7,8388 +0,1% AUD/USD 0,7154 +0,2% 0,7137 0,7129 +1,6% NZD/USD 0,6756 +0,5% 0,6723 0,6737 +0,6% Bitcoin BTC/USD 4.018,63 +0,4% 4.000,74 3.999,00 +8,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,42 49,78 +1,3% 0,64 +11,0% Brent/ICE 59,41 58,72 +1,2% 0,69 +9,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,56 1.285,50 -0,2% -2,95 0% Silber (Spot) 15,61 15,66 -0,3% -0,05 +0,7% Platin (Spot) 823,90 820,00 +0,5% +3,90 +3,4% Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,5% +0,01 +1,5% ===

