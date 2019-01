von Petra Maier, Euro am SonntagWeil auch die Wachstumsdynamik abnehmen wird, fiel die Aktie an der Börse durch. Ende Dezember notierte sie am Zweijahrestief. Glaubt man den Analysten von Citron-Research ist das eine Einstiegschance. Im Vergleich zu Werten wie Amazon, Twitter oder Alphabet glänze Facebook mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...