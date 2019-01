Den interessantesten Eindruck macht heute wieder einmal die reichste Bank der Welt, die SCHWEIZER NATIONALBANK. Heute gibt es die ersten Eckdaten zum Jahresergebnis. Quartalsverlust 6 Mrd. CHF infolge angepasster Kurse im Portfolio. Die gesamte Vermögensposition in Devisen und Aktien stellte sich per Ende November auf 775 Mrd. CHF und der Goldbestand auf 3,3 Mrd. CHF. Das Aktienportfolio hat insgesamt einen Wert um 180/200 Mrd. CHF und wird jeden Monat mit den Tageskursen angepasst. Daraus ergeben sich die rechnerischen Schwankungen. Mit dem eigentlichen Gewinn der SNB hat das nichts zu tun. Der wird heute voraussichtlich noch nicht genannt werden, aber er ist mit 14 bis 16 Mrd. CHF anzunehmen. Es ist reines Bankgeschäft. Ergebnis: Die Rücklagen in der SNB-Bilanz dürften mit diesen Ergebnissen bei etwa 140 Mrd. CHF landen. Dem steht ein Minikapital von 100.000 Stück gegenüber, wofür jede Aktie rd. 4.000 CHF kostet. Legen Sie also die Rücklagen auf diese Stückzahl um und dann müssen Sie aufpassen, dass Ihr Taschenrechner richtig funktioniert. Es ist weiterhin diespannendste Wette, die es im internationalen Banking gibt. Aber: Mit unglaublicher Sturheit verweigert der Verwaltungsrat die Kapitalberichtigung, also die Umwandlung von Rücklagen in Aktienkapital, wie in allen Ländern üblich. Wir sind wohl die Einzigen oder einer der Wenigen, die dies weiterhin zur Grundlage eines Investments erklären. Nehmen Sie die aktuelle Schwäche um rd. 4.000 CHF zum Anlass, die Position stückweise aufzustocken. Dafür gilt der chinesische Spruch: Wer lange genug wartet, gewinnt immer. (Zitiert vonMarco Polo).



