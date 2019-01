Atlantic Zeiser, das als selbständig agierende Einheit zur Gruppe hinzukommt, behält seinen Unternehmenssitz in Emmingen-Liptingen. Thomas Obitz, der bisherige kaufmännische Geschäftsführer von Atlantic Zeiser, wird das neu aufgestellte Unternehmen leiten. Nicht Teil der Akquisition sind die Atlantic Zeiser Aktivitäten in der Banknotenserialisierung und Individualisierung von Sicherheitsdokumenten. Diese verbleiben in der Orell Füssli Gruppe, seit 2003 alleiniger Eigentümer mit Sitz in Zürich, und werden in deren Holding als Zeiser GmbH weitergeführt.

Klare Positionierung

"Atlantic Zeiser wird sich konsequent auf Wachstumssegmente beim digitalen Inline-Printing konzentrieren", erläutert Geschäftsführer Thomas Obitz. "Im Verpackungssegment sind das vor allem die Bereiche Pharma, Kosmetik und die sogenannten Fast Moving Consumer Goods, im Kartensegment betrifft es das komplette Spektrum mit Kredit-, ID-, Geschenk- und Kundenkarten." Obitz verweist darauf, dass Atlantic Zeiser schon heute zu den technologieführenden Unternehmen auf dem Gebiet der Personalisierung, Individualisierung und Serialisierung gehört: "Unsere Technologien ermöglichen es etwa, Produktverpackungen sehr effizient inline oder near-line zu individualisieren - bis hin zur Losgröße 1." Das mache Verpackungslinien hochflexibel und erlaube gleichzeitig eine Produktpersonalisierung und -differenzierung in einem Ausmaß, das bisher wirtschaftlich nicht darstellbar war. "So gelingt es darüber hinaus aber auch, die Kosten ...

