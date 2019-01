Zudem plant Storopack, sein gesamtes Produktangebot für die Verpackungslogistik mit Maschinen von Opitz auszubauen. "In dieser Partnerschaft ergänzen sich unsere Erfahrung und Expertise rund um innovative Schutzverpackungslösungen und die Kompetenz von Opitz bei automatisierten Maschinenfunktionen hervorragend. Gemeinsam schaffen wir so einen echten Mehrwert für unsere Kunden, deren Anforderungen von manuellen über halb- bis hin zu vollautomatischen Lösungen reichen", sagt Hermann Reichenecker, Geschäftsführender Gesellschafter von Storopack. "Wir sind froh, in Storopack einen Partner gefunden zu haben, der unsere hohen Ansprüche an Qualität und Kundenorientierung teilt, ein für uns ausschlaggebender Faktor für eine langfristige Zusammenarbeit. Gemeinsam können wir unseren Kunden ein vollumfängliches und individuelles Angebot liefern", sagt Günther Opitz, Geschäftsführer der Opitz Packaging Systems GmbH.

Systemlösungen für alle Bereiche

Ziel der Zusammenarbeit ist es, alle Bereiche der Verpackungslogistik in halb- oder vollautomatisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...