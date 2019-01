Wien (www.anleihencheck.de) - Die AT&S AG bestätigte laut der gestrigen Ad hoc-Meldung die EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2018/19 in der Bandbreite von 24% bis 26%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hingegen etwas nach unten sei das Umsatzwachstum von der ursprünglichen Bandbreite in Höhe von 6% bis 8% auf eine Größenordnung in Höhe von 3% korrigiert worden. ...

