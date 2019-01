Die britische Investmentbank Barclays hat HSBC von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 740 auf 640 Pence gesenkt. Im Vergleich zum europäischen Bankensektor im Allgemeinen spreche er der Aktie nun ein negatives Votum aus, schrieb Analyst Chris Manners in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begründete dies mit einem schwächeren China-Geschäft, den Zinsaussichten in den USA, Währungseffekten und einer teuren Aktienbewertung./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2019 / 15:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2019 / 16:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-01-09/10:17

ISIN: GB0005405286