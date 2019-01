Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen/Frankfurt am Main (pts015/09.01.2019/10:15) - Nur wenige Kilometer nördlich des Frankfurter Stadtzentrums liegt das Grundstück, für das die Bremer INTERHOMES AG nun den Zuschlag erhalten hat. Hier werden 21 Häuser entstehen. Der Startschuss für das Bauvorhaben erfolgt noch in diesem Jahr. Das 3.766 m ^ 2 große Grundstück befindet sich im Stadtteil Eckenheim, der mit rund 5 Kilometern Entfernung attraktiv nah zur Frankfurter Innenstadt liegt. Hier plant die INTERHOMES AG den Bau von insgesamt 17 Reihenhäusern und 4 Doppelhäusern in unterschiedlichen Größen. Die Häuser werden provisionsfrei und inkl. voll erschlossenem Grundstück übergeben. Mit dem Ankauf dieses Areals schließt der Bremer Wohnbauträger an frühere Erfolge in Frankfurt an. In den Jahren 2006 bis 2011 entstanden mit dem Kastanienhof 20 Reihenhäuser in zwei Bauabschnitten und von 2011 bis 2012 unter dem Titel Riedberger Höhe insgesamt 25 Reihenhäuser und Eigentumswohnungen. Das jüngste Erfolgsmodell war Elements Riedberg, bei dem zwischen 2014 und 2016 18 Doppelhäuser im elegant-schlichten Bauhaus-Stil errichtet wurden. Aktuell ist INTERHOMES mit zwei Wohnanlagen in der Region am Markt: life48 in Wiesbaden-Nordenstadt, wo 48 großzügige Doppelhäuser entstehen und in Erlensee mit der Juniorlinie Starthomes in Erlensee, die 18 Reihenhäuser zum Kauf bietet. Weitere Informationen: Mit über 12.000 bundesweit gebauten Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäu-sern und Eigentumswohnungen seit 1968, einem Umsatz von 125 Mio. EUR (2017) und rund 200 Mitarbeitern bundesweit ist die INTERHOMES AG heute einer der großen Bauträger Deutschlands. Für seine hohe Kreditwürdig-keit und Bonität wird das Unternehmen seit Jahren in Folge mit der Bestnote "1" ausgezeichnet. Im Jahre 2018 feierte das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen. (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190109015

