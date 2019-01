Fintechs werden die klassischen Banken nicht ablösen, aber viele etablieren sich in Nischen. Welche Angebote für Anleger und Sparer sinnvoll sind - und mit welchen Fintechaktien sie profitieren.

Er mag es gerne groß: Über "Technologie, Geld und die Zukunft von allem" redet Steve Wozniak vor einem rappelvollen Saal bei Europas größter Fintechkonferenz. Tausende Gründer und Finanz-Vordenker wollen den Apple-Gründer auf der "Money2020" in Amsterdam sehen. Sie lieben es, Wozniak über künstliche Intelligenz, Bitcoin und den Bezahldienst Apple Pay philosophieren zu hören - Bargeld und Banken scheinen am Ende, die Zukunft des Bezahlens, an der sie alle verdienen wollen, ist schon da. Ein paar Stunden später, auf der Aftershow-Party, folgt die Ernüchterung. Die Zukunft ist offensichtlich noch in Arbeit: Nicht mit Smartphone oder Fingerabdruck müssen sie Burger und Craftbeer bezahlen, sondern mit Wertmarken aus Plastik - Zahlatmosphäre wie beim Schützenfest.

Entmutigen lassen sich die Gründer der digitalen Finanz-Start-ups, genannt Fintechs, dadurch aber nicht. Einige von ihnen, vor fünf Jahren noch belächelt, bewegen sich in Amsterdam jetzt auf Augenhöhe mit den Vertretern der Großbanken. Gründer wie Erik Podzuweit vom digitalen Vermögensverwalter Scalable Capital oder Maximilian Tayenthal von der Onlinebank N26.

Sie und die übrigen rund 800 Fintechs in Deutschland können sich auf übermächtige Konkurrenz gefasst machen. Die erste Liga der Techkonzerne, von Amazon bis Samsung, ist jetzt auf der Konferenz in Amsterdam vertreten. Der Markt wird zum Massenmarkt, digitale Finanzinnovationen kommen jetzt auch bei Normalverbrauchern an. Das belegt etwa der Start von Apple Pay Ende 2018, einer Zahlungsfunktion auf Apple-Geräten. "Durch Apple Pay wird das Bezahlen auf dem Smartphone in den nächsten zwei Jahren deutlich an Relevanz gewinnen", sagt Gründer Christopher Kampshoff vom Zahlungsdienst Lendstar.

Fintechs sollen künftig beeinflussen, wie wir anlegen, sparen und finanzieren. "Die Fintechs werden erwachsen und gewinnen Einfluss auf ein weites Feld von Infrastruktur, Anwendungen und Dienstleistungen in der Finanzbranche", sagt Investor David Blumberg, dessen Beteiligungsgesellschaft im Silicon Valley sitzt. Drei Milliarden Euro haben Investoren bisher in deutsche Fintechs gesteckt.

Ihr lautstark verkündetes Ziel, die Banken abzulösen, haben sie nicht erreicht. Stattdessen sind sie heute oft Partner von Banken. "Diese Kooperationen sind so erfolgreich, weil sie Anlegern das Vertrauen von etablierten Banken bieten, gepaart mit der modernen Technologie eines Fintechs", sagt Blumberg. Doch wie viele der über 800 Angebote sind überhaupt relevant? Wer setzt sich gegen Banken und Techkonzerne durch, die alle ein Stück vom 50-Milliarden-Markt für private Bankkunden in Deutschland abhaben wollen? Und mit welchen Aktien können Anleger profitieren? Nach fünf Jahren Hype ist es Zeit für eine erste Bilanz.

Bezahldienste: Im Schatten von PayPal, Apple und Google

Als Christopher Kampshoff vor ein paar Wochen seine Tankfüllung bezahlen will, erzählt ihm die Kassiererin: "Eben hat jemand mit seiner Uhr bezahlt." Kampshoff war begeistert - schließlich ist er einer von denen, die Münzen und Scheine überflüssig machen und Banking auf das Smartphone holen wollen. Kampshoff ist Gründer von Lendstar, das mit einer App eine Art soziales Netzwerk für Zahlungen geschaffen hat. Freunde können sich mühelos Geld überweisen - etwa im Restaurant, wenn es darum geht, Rechnungen zu teilen. Doch Kampshoff erzählt die Tankstellen-Episode auch mit Wehmut. Denn für ihn kommt die Liebe zu neuen Finanztools zu spät. Im August meldete Lendstar Insolvenz an. Der deutsche Zahldienstleister Epay kaufte die Reste des Unternehmens auf, deshalb gibt es die App noch - "und seitdem gewinnen wir jeden Tag neue Nutzer", sagt Kampshoff.

Pleiten hat es schon einige gegeben in der Szene. "In der ersten Euphoriewelle vor fünf Jahren haben viele Fintechs das Potenzial überschätzt", sagt Matthias Hübner von der Beratung Oliver Wyman, "aber Bankkunden in Deutschland springen einfach nicht sofort auf die neueste Technologie an." Er hat ausgerechnet, dass Fintechs in Deutschland in diesem Jahr den Banken rund eine Milliarde Euro Umsatz abgenommen haben. 2022 sollen es zwei Milliarden sein, vier Prozent des deutschen Privatkundengeschäfts.

Eine Finanzmarktrevolution sieht anders aus. Wichtig sind die Start-ups dennoch, gerade in Bereichen, in denen Banken sich zurückhalten, sagt Investor Blumberg: "Etwa bei der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen oder bei Privatkunden, die wegen geringen Einkommens nicht alle Bankdienstleistungen nutzen können."

Robo-Advisors: Digitale Vermögensverwalter

Wenn ein Start-up sich auf diese Zielgruppe konzentriert, kann das gar einen Weltkonzern anlocken. "Wir versuchen mit Amazon ins Geschäft zu kommen, seit es uns gibt", sagt Sebastian Seifert, Gründer von Barzahlen. "Dass es tatsächlich klappt, daran haben wir nicht geglaubt." Mit Barzahlen können Kunden ihre Onlineeinkäufe mittels eines ausgedruckten Barcodes in Filialen von dm, Rossmann oder ...

