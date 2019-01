Mit dem jüngst erfolgreich abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramm erwarb die Wienerberger AG Aktien im Wert von 22,0 Mio. Euro. Wie berichtet, wurden zwischen 26. November 2018 und 3. Jänner 2019 rund 1 % des Grundkapitals zu einem Durchschnittskurs von 18,73 Eur gekauft. Diese Aktien plant Wienerberger nun einzuziehen. Zusammen mit der 2018 ausgeschütteten Dividende und dem vorangegangenen Aktienrückkauf am Anfang des Jahres flossen somit 2018 in Summe 80,6 Mio. Euro an die Aktionäre der Wienerberger AG. Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch dazu: "Die Wienerberger Gruppe hat sich 2018 sehr positiv entwickelt. Wir sind organisch gewachsen, haben ein ambitioniertes Optimierungsprogramm auf den Weg gebracht und konnten die Gruppe mit attraktiven Zukäufen ...

