Erst Ende 2018 ist Oracle-Gründer Larry Ellison in den Verwaltungsrat des E-Autoherstellers berufen worden. Nun hat der Manager offengelegt, dass er sich auch finanziell an Tesla mit einer Milliarde Dollar beteiligt.

Der Gründer des US-Softwareriesen Oracle, Larry Ellison, hat eine massive private Beteiligung an Tesla offengelegt. Ellison hält über einen Fonds drei Millionen Aktien des Elektroautobauers im aktuellen Gesamtwert von rund einer Milliarde Dollar (0,87 Mrd Euro), wie am Dienstag aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC ...

