Paris (www.aktiencheck.de) - Die Erholung setzt sich bei Brent unverändert fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend der Vorwochen hätten die Notierungen auch die Hürde bei 57,47 USD am Dienstag nachhaltig überwinden können. Ausblick Die Chance sei gegeben, die Erholung auch bis in den Bereich der stärkeren Widerstandszone um 61,75 USD auszubauen, bevor an den 63,56 USD wieder ein Rücklauf wahrscheinlich werde. ...

