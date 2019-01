Hannover (www.aktiencheck.de) - Da sich Licht am Ende des Zoll- und Handelsstreit-Tunnels zwischen USA und China zeigt, erfahren die Aktienmärkte wieder größere Aufmerksamkeit der Anleger, so die Analysten der Nord LB. Am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,52%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +1,42%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,63%) seien die Indices tagsüber um jeweils mehr als 1% gestiegen, der DAX habe gar Kurs auf die 11.000er Marke genommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...